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Haberler Galatasaray İhtiyar delikanlı

İhtiyar delikanlı

G.Saray'ın 37'lik yıldızı hiç yaşlanmıyor. Perdeyi açan Mertens, hem Yunus’a asist yaptı hem de takımına penaltı kazandırarak geceye damgasını vurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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İhtiyar delikanlı

Geçen sezonun bitimiyle futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens, yüksek formu ve G.Saray'ın ısrarı nedeniyle 1 yıl daha oynamaya karar verince sarı-kırmızılıların kaderi değişti. Her maçta takımını sahada kusursuz yöneten Belçikalı yıldız, Trabzon'u da yıkan isimlerin başındaydı. 8'de perdeyi açan 37'lik yıldız, 29'da ise Yunus'a asist yaptı. 63'te ceza alanı içeresinde yerde kalarak takımına penaltı kazanan Mertens yine harikalar yarattı.

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonunda karar vereceğini söyledi.

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