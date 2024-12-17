İhtiyar delikanlı

Geçen sezonun bitimiyle futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens, yüksek formu ve G.Saray'ın ısrarı nedeniyle 1 yıl daha oynamaya karar verince sarı-kırmızılıların kaderi değişti. Her maçta takımını sahada kusursuz yöneten Belçikalı yıldız, Trabzon'u da yıkan isimlerin başındaydı. 8'de perdeyi açan 37'lik yıldız, 29'da ise Yunus'a asist yaptı. 63'te ceza alanı içeresinde yerde kalarak takımına penaltı kazanan Mertens yine harikalar yarattı.

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonunda karar vereceğini söyledi.