GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'in kabusu Skriniar! İlginç tesadüf...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarının vazgeçilmez ismi olan Osimhen için ilginç bir gelişme yaşanacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılıların rekor bonservis ile kadroya katmak için yoğun çaba sarf ettiği oyuncu için ilginç bir tesadüf gerçekleşebilir. Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Skriniar transferi bunun habercisi olacak. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemine yer alan Skriniar transferi gerçekleşirse Nijeryalı oyuncu için geçmişteki kötü hatıra akıllara gelecek.
O hatıra da 21 Kasım'da oynanan Inter - Napoli maçında Skriniar, Osimhen'i yüzüne yapmış olduğu darbeyle oyuncun elmacık kemiğini kırmıştı.
Nijeryalı oyuncu bu sakatlık sonrası maske kullanmaya başladı.
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