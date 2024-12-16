Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisi önceci açıklamalarda bulundu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA"

Okan Buruk: "Çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun, köklü ve çok değerli bir camia. İki takımın da eksikleri var. Biz bu eksikleri şöyle tamamladık, sakatlıktan dönüp bizle bir antrenman yapıp bugün kadroya dönen oyuncular var. Davinson 20 dakika çalıştı. Osimhen ve Jakobs'u 90 dakika oynatıp riske etmeyeceğiz. Yusuf Demir %100 hazır. 12 yabancı kuralı nedeniyle Ziyech kadroda yok. Yusuf, geleceğe dönük önemli bir oyuncu."

"TOP BİZDEYKEN OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Okan Buruk: "Trabzonspor'un hücum hattı her an tehlike yaratabilir, buna savunmamızla cevap vermeliyiz. Top bizdeyken oynamamız gerekiyor. Onlar da zaman zaman önde baskı yapıyor. Taraftarımızla aynı hücum anlayışını sürdüreceğiz ve kulübeden gelen oyuncularla oyuna etki etmeye çalışacağız."