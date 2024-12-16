  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Eyüpspor Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştığını açıkladı

Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştığını açıkladı

Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen ve kiralık olan Danimarka ekibi Sönderjyske'de forma giyen Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştığını açıkladı

Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen ve kiralık olan Danimarka ekibi Sönderjyske'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte Eyüpspor'un resmi kanallarından yaptığı açıklama...

EYÜPSPOR'A HOŞ GELDİN HAMZA AKMAN!

ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. pic.twitter.com/OXqU8TRIrk

Yılın son derbisi Rams Park'ta!
G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi!
DİĞER
'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti! 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedildi
Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 17:06
Dursun Özbek'in cezası onandı mı? Dursun Özbek'in cezası onandı mı? 16:58
G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! G.Saray'dan İspanyol stoper hamlesi! 16:55
2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 2025 UEFA Süper Kupa İtalya'da oynanacak 16:42
F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den 3 oyuncu için sakatlık açıklaması! 16:27
Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştı 16:15
Daha Eski
G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu G.Saray'da Ziyech depremi! Herkes şoke oldu 16:11
Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... Piyasa değerleri güncellendi! Ferdi Kadıoğlu... 16:07
G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! G.Saray'ın yıldızı transfer rekoru kıracak! 15:56
A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri A. Demirspor - Beşiktaş maç bilgileri 15:52
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı! 15:41
G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri G. Saray - Trabzonspor maç bilgileri 15:24