Eyüpspor Hamza Akman ile anlaştığını açıkladı

Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen ve kiralık olan Danimarka ekibi Sönderjyske'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte Eyüpspor'un resmi kanallarından yaptığı açıklama...

EYÜPSPOR'A HOŞ GELDİN HAMZA AKMAN!

ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. pic.twitter.com/OXqU8TRIrk

— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 16, 2024