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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 13:52 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 13:59
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, bir sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda "Galatasaray'ın Dybala'ya ilgisi var mı?" sorusuna, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." yanıtını verdi.

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