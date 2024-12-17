TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, bir sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda "Galatasaray'ın Dybala'ya ilgisi var mı?" sorusuna, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." yanıtını verdi.