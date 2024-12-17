GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Öte yandan Juventus'un da henüz yeni sözleşme imzaladığı Dusan Vlahovic'in yerine Nijeryalı golcüyü transfer edebileceği aktarıldı.

Ayrıca Osimhen'e Chelsea'nin de ilgisi olduğu ancak yıldız futbolcunun Manchester United'ı Chelsea'den çok daha cazip bir proje olarak görebileceği kaydedildi.