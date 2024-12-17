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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalacağını açıklasa da ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Nijeryalı yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 10:34
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta RAMS Park'ta konuk ettiği Trabzonspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Aslan, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Sarı-kırmızılılar geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

25 yaşındaki santrforla ilgili son iddia İngiltere'den geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

MANCHESTER UNITED'DAN YENİ HAMLE

Caught Offside'de yer alan habere göre; Manchester United, Victor Osimhen'i transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Haberde İngiliz devinde Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili şüpheler bulunduğu ve sezon başında transfer edilen Joshua Zirkzee'nin de istenen performansı verememesi sebebiyle forvet hattı için öncelikli adayın Victor Osimhen olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Öte yandan Juventus'un da henüz yeni sözleşme imzaladığı Dusan Vlahovic'in yerine Nijeryalı golcüyü transfer edebileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Ayrıca Osimhen'e Chelsea'nin de ilgisi olduğu ancak yıldız futbolcunun Manchester United'ı Chelsea'den çok daha cazip bir proje olarak görebileceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

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