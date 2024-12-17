GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalacağını açıklasa da ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Nijeryalı yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılar geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor.
25 yaşındaki santrforla ilgili son iddia İngiltere'den geldi.
MANCHESTER UNITED'DAN YENİ HAMLE
Caught Offside'de yer alan habere göre; Manchester United, Victor Osimhen'i transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu.
Haberde İngiliz devinde Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili şüpheler bulunduğu ve sezon başında transfer edilen Joshua Zirkzee'nin de istenen performansı verememesi sebebiyle forvet hattı için öncelikli adayın Victor Osimhen olduğu belirtildi.
Öte yandan Juventus'un da henüz yeni sözleşme imzaladığı Dusan Vlahovic'in yerine Nijeryalı golcüyü transfer edebileceği aktarıldı.
Ayrıca Osimhen'e Chelsea'nin de ilgisi olduğu ancak yıldız futbolcunun Manchester United'ı Chelsea'den çok daha cazip bir proje olarak görebileceği kaydedildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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