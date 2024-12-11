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Haberler Galatasaray Kızılyıldız 72-95 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kızılyıldız 72-95 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 21:30
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Kızılyıldız 72-95 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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