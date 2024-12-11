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Haberler Galatasaray Galatasaray 0-6 Lyon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 0-6 Lyon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Lyon'a 6-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 23:09 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 23:13
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Galatasaray 0-6 Lyon (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray evinde Lyon'a 6-0 kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ada Hegerberg, 24. dakikada Sara Dabritz, 34. dakikada Jazmin Jackmon (KK), 49. dakikada Wendie Renard, 69. dakikada Danielle van de Donk ve 76. dakikada Eugenie Le Sommer kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte grupta 5'inci maçından da galibiyetle ayrılan Lyon 15 puanla liderliğini sürdürürken, Galatasaray henüz puanla tanışamadı ve grubunda son sırada yer aldı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Galatasaray deplasmanda Roma'ya konuk olacak, Lyon ise evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.

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