Galatasaray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme!
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler için planlamalar sürerken bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ile sözleşme uzatma kararı aldı. (GS Spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:50
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Sözleşmesi uzatılacak olan yerli oyuncuların maaşlarına da zam yapılacak.
TAVAN ÜCRET BARIŞ ALPER'E GÖRE BELİRLENDİ
Yerlilerde tavan ücret, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi doğrultusunda kazanacağı yıllık 2 milyon Euro'luk maaş olarak belirlendi.
Diğer yerli oyuncuların maaşlarına yapılacak olan zamlar bu tavan ücrete göre şekil alacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta sonunda 35 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
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