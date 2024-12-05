Galatasaray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme!

Sözleşmesi uzatılacak olan yerli oyuncuların maaşlarına da zam yapılacak.

TAVAN ÜCRET BARIŞ ALPER'E GÖRE BELİRLENDİ Yerlilerde tavan ücret, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi doğrultusunda kazanacağı yıllık 2 milyon Euro'luk maaş olarak belirlendi.