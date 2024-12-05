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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme!

Galatasaray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler için planlamalar sürerken bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ile sözleşme uzatma kararı aldı. (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:50
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Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan ve puan kaybı yaşayan Galatasaray'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

YERLİ OYUNCULARLA SÖZLEŞME UZATMA KARARI

Dış transferde Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda öncelikle sağ bek ve kanat bölgelerine takviye yapmayı düşünen Galatasaray, yerli yıldızlarıyla sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcular Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'la sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak.

Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

Sözleşmesi uzatılacak olan yerli oyuncuların maaşlarına da zam yapılacak.

Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

TAVAN ÜCRET BARIŞ ALPER'E GÖRE BELİRLENDİ

Yerlilerde tavan ücret, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi doğrultusunda kazanacağı yıllık 2 milyon Euro'luk maaş olarak belirlendi.

Galatasaray’dan 4 isme yeni sözleşme!

Diğer yerli oyuncuların maaşlarına yapılacak olan zamlar bu tavan ücrete göre şekil alacak.

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