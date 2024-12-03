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Haberler Galatasaray Icardi: Yakında döneceğim

Icardi: Yakında döneceğim

Ameliyat olan İcardi, “Büyük ailem Galatasaray’a teşekkür ediyorum. Yakında geri döneceğim” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 06:50
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Icardi: Yakında döneceğim

Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi, Arjantin'de ameliyat oldu. Yıldız isim sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim" mesajını paylaştı.

AYRILMAYI KABUL ETMEDİ

İcardı'nın ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu: "Mauro'ya işim nedeniyle Türkiye'de kalmak istemediğimi söyledim ve o da iki yılım kaldı emekli olacağım' demişti. Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmedi."

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