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Haberler Galatasaray Osimhen fırtınası

Osimhen fırtınası

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Osimhen fırtınası
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.
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