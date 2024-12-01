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Haberler Galatasaray Rolland Sallai: "Evimizde sadece 1 puan almak hayal kırıklığı"

Rolland Sallai: "Evimizde sadece 1 puan almak hayal kırıklığı"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından Roland Sallai açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:16
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Rolland Sallai: "Evimizde sadece 1 puan almak hayal kırıklığı"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Roland Sallai: "Hayal kırıklığı oldu. Evimizde sadece 1 puan almak sadece hayal kırıklığı... Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız. Taraftarımız inanılmaz. Tüm dünyada sayılı, inanılmaz. Gol atınca birlikte kutlama çok mutluluk vericiydi. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz."

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