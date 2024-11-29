Kupa için her şeyi yapacağız

Galatasaray'da 2. yarıda Nelsson'un yerine oyuna giren ve iyi bir ortaya koyan Metehan Baltacı, umut dağıttı. 22 yaşındaki genç stoper, "Puan kaybettik ama sonuna kadar istememiz güzel bir mesajdı. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; o kupayı almak için her şeyi yapacağız" diye iddialı konuştu.

DAVINSON SANCHEZ GEÇİLMEZ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Alkmaar karşısında da savunmanın sigortası oldu. Maçta, en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Sanchez (15), girdiği beş hava topu mücadelesinden de galip ayrıldı. Bu sezon 13 maçta oynayan tecrübeli yıldız, 2 gol, 1 asist katkısı da sağladı.

ÜÇ STOPER TERCİHİ

G.Saray'da dün akşam üçlü stoper uygulandı. Okan Buruk, savunmada Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Nelsson üçlüsünü yan yana oynattı. Kanat bekleri olarak da Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev aldı. Orta saha üçlüsünde yine Torreira, Sara ve Mertens yer aldı.