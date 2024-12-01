TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Başkent ekibinin, milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını aktardı.

Lazio'nun Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı ve sarı kırmızılıların da bu teklife sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.