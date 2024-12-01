  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız isminin yeni adresi ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 14:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Barış Alper Yılmaz özellikle geçen sezon Galatasaray'ın ligde kazandığı şampiyonlukta takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yaz aylarında gerçekleşen EURO 2024 turnuvasında da A Milli Takım formasıyla başarılı oyununu devam ettiren genç forvet Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray, o dönem yoğun ilgiye rağmen elden çıkarmadığı Barış Alper Yılmaz'a ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

BARIŞ ALPER YILMAZ SERIE A YOLCUSU

Serie A ekiplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Başkent ekibinin, milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını aktardı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Lazio'nun Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı ve sarı kırmızılıların da bu teklife sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

PREMIER LİG'DEN DE TAKİP EDİLİYOR

Barış Alper Yılmaz ile Lazio'nun yanı sıra Premier Lig'den de ilgilenen kulüpler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Nottingham Forest ve Aston Villa 24 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

BU SEZON DÜŞÜŞTE

Geçen sezon Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonlukta skor katkısı ve mücadelesiyle kilit isimlerden olan Barış Alper Yılmaz eski günlerini aratıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! Barcelona'dan F.Bahçe'ye flaş takas teklifi! 15:09
Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta dev tehlike! F.Bahçe derbisi öncesi... 14:35
Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Barış Alper Yılmaz G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 14:12
F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! F.Bahçe derbi öncesi kayıp istemiyor! 13:56
Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı Trabzonspor'da Başkan Doğan oyunu kullandı 13:23
Guardiola'dan şok ayrılık mesajı Guardiola'dan şok ayrılık mesajı 13:19
Daha Eski
İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup! 13:10
F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! F.Bahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:09
Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz" 12:56
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti 12:49
Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda? 12:47
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 12:17