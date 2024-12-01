TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız isminin yeni adresi ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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BARIŞ ALPER YILMAZ SERIE A YOLCUSU
Serie A ekiplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz transferi için düğmeye bastı.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Başkent ekibinin, milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığını aktardı.
Lazio'nun Barış Alper Yılmaz için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı ve sarı kırmızılıların da bu teklife sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.
PREMIER LİG'DEN DE TAKİP EDİLİYOR
Barış Alper Yılmaz ile Lazio'nun yanı sıra Premier Lig'den de ilgilenen kulüpler bulunuyor.
Nottingham Forest ve Aston Villa 24 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZON DÜŞÜŞTE
Geçen sezon Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonlukta skor katkısı ve mücadelesiyle kilit isimlerden olan Barış Alper Yılmaz eski günlerini aratıyor.
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta görev yapan milli futbolcunun 5 gol ve 1 asisti bulunuyor.
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