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Dursun Özbek'e Güney Kore'den ziyaret
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu RAMS Parkt'ta ağırladı. Toplantıya, Güney Kore Fahri Konsolosu ve Galatasaray kulübü üyesi Erdem Erkul, büyükelçilik heyeti, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve beraberindeki heyet Stadyum Müzesi'ni de gezdi.
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