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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Tottenham ve Samsunspor galibiyetlerinin ardından Başkan Dursun Özbek, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 10:17
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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile oynadığı mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

İki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Cimbom'da Dursun Özbek de kolları sıvadı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Ekim ayı ödemesinin yüzde 25'lik kısmını geçen hafta yapan sarı-kırmızı yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı planlıyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunun primleri de milli arada ödenecek.

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