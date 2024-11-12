Galatasaray'da Dursun Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile oynadığı mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Cimbom'da Dursun Özbek de kolları sıvadı. Ekim ayı ödemesinin yüzde 25'lik kısmını geçen hafta yapan sarı-kırmızı yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatmayı planlıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunun primleri de milli arada ödenecek. Yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana primler ve maaş alacakları için toplamda 10 milyon euro civarında bi ödeme yapacak.