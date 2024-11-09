TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor
Son 2 sezondur dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Icardi'nin sakatlığı ve Osimhen'in olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Akşam'ın derlediği haberde, Süper Lig devlerinden Galatasaray da oyuncu için devreye girdi.
ROBERT LEWANDOWSKI CİMBOM'A!
Robert Lewandowski, Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuların başında geliyor.
Sarı kırmızılı yönetimin, Icardi ve Osimhen'in olası takımdan ayrılma ihtimaline karşı oluşacak boşluğu Robert Lewandowski ile doldurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
PREMIER LİG EKİPLERİ DE DEVREDE
Robert Lewandowski, Premier Lig temsilcilerinin de gündeminde.
Başta Arsenal olmak üzere Unai Emery yönetimindeki Aston Villa da oyuncuyla yakından ilgileniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 16 resmi maça çıktı.
Polonyalı golcü bu maçlarda 19 gol atarken 2 de gol pası verdi.
Ayrıca Lewandowski'nin Katalan ekibindeki sözleşmesi de 2026 yılında sona eriyor.
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