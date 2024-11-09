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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Son 2 sezondur dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Icardi'nin sakatlığı ve Osimhen'in olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
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TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen takımlar, çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Sezon başında adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Robert Lewandowski, bu kez Türkiye'de oynamaya yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

İspanyol basınında çıkan habere göre Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Akşam'ın derlediği haberde, Süper Lig devlerinden Galatasaray da oyuncu için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

ROBERT LEWANDOWSKI CİMBOM'A!

Robert Lewandowski, Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuların başında geliyor.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Sarı kırmızılı yönetimin, Icardi ve Osimhen'in olası takımdan ayrılma ihtimaline karşı oluşacak boşluğu Robert Lewandowski ile doldurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

PREMIER LİG EKİPLERİ DE DEVREDE

Robert Lewandowski, Premier Lig temsilcilerinin de gündeminde.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

Başta Arsenal olmak üzere Unai Emery yönetimindeki Aston Villa da oyuncuyla yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Yok artık Galatasaray! Lewandowski Aslan oluyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 16 resmi maça çıktı.

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