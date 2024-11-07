Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine değinerek, "Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, ilk 8'e girmek. Sonrasında birçok ş ey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız" dedi. Deneyimli hoca, "Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ'

Davinson Sanchez, Tottenham maçının kendisi için özel bir karşılaşma olacağını söyledi. Kolombiyalı stoper, "Bu seviyede bir rakiple mücadele edeceğimizin dışında benim de orada yaşadığım bir dönem vardı. Onlarla tekrar karşı karşıya geleceğim. O açıdan da özelliği var benim için bu maçın. Seyir zevkinin yüksek olacağını tahmin ediyorum" dedi.