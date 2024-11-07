Aslan zafere hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. Haftasında bu akşam İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1 ve Tabii'den ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, Kupa 2'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, 9 puanlı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer alıyor. Bu arada kritik maçta Belçikalı h akem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin 4. hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR görevini üstlenecek.

REKOR GÜNÜ

Okan Buruk, bu akşam kazanması halinde Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk hoca olacak. Başakşehir ve G.Saray'ın başında Kupa 2'de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Buruk; Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile aynı galibiyet sayısında.

322. SINAV

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı- kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

İNGİLİZLERE KARŞI 23 MAÇTA 4 GALİBİYET

Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 24. kez mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 322 maçın 23'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı. 1978-79 sezonunda West Bromwich ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti. Cimbom, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Icardi, Osimhen

TOTTENHAM: Vicario, Porro, Davies, Draguşin, Udogie, Bentancur, Sarr, Kulusevski, Johnson, Son, Solanke