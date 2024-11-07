Icardi & Osimhen sigortası

Sarı kırmızılı takımın yıldızı Yunus Akgün, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısına özel açıklamalar yaptı. Başarılı futbolcu, "Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan Arda Turan ve Semih Kaya gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu durum beni daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı. Yunus Akgün, "Takımda arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Herkes birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alıyor. Herkesin Galatasaray aidiyeti hissetmesi bizi başarıya götürüyor" dedi. Icardi ve Osimhen gibi yıldızlarla forma giydiğini hatırlatan Yunus, "İkisi de çok büyük oyuncu ve çok kaliteli insanlar. Onlarla beraber sahada olduğum için çok mutluyum. Icardi ve Osimhen gibi isimler bize çok güven veriyor" yorumunu yaptı.

KAZANMAYA ALIŞKINIM

Kadıköy'de 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki başarılı performansıyla ilgili konuşan Yunus Akgün şunları söyledi: "Fenerbahçe maçları özellikle benim gibi Galatasaray altyapısında yetişen oyuncular için çok önemlidir. Ancak derbiye özel bir hazırlığım olmadı. Her maça nasıl hazırlanıyorsam öyle hazırlandım. Fenerbahçe'ye karşı altyapıdan da kazanmaya alışkınım. Zaten son yıllarda Kadıköy'de rakibimize karşı üstünlüğümüz var. Bu da bizi motive eden nedenler biri."

OKAN BURUK BİZİM ŞANSIMIZ

Yunus, Okan Buruk'un kendisi için bir şans olduğunu belirterek, "Okan Hoca, altyapıdan gelen oyuncuları en iyi anlayan kişi. Hocanın oyuncularla ilişkisi çok iyi ve gerçekten takımı bu şekilde iyi yönetmek hiç kolay değil. İki yıl üst üste şampiyon olduk, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hocamızın antrenörlük kariyerinin de futbolculuk kariyeri gibi kupalarla ve başarılarla dolu olacağı kesin" dedi.

ÇOK İYİ ARKADAŞIM

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yorumlayan Yunus Akgün, "Futbolun bana kattığı en büyük dostluklardan biri. Saha içi ve saha dışı çok iyi anlaştığım arkadaşım. İkimizin de böyle performans vermesi bizi çok gururlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Birbirimize destek olarak kendimizi yükseltiyoruz. İnşallah böyle devam eder" dedi.