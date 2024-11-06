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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da takıma veda edecek isimler olacak. Bu sezon Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan yıldız oyuncu ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor. Fransız basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr) GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 15:53
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Cimbom, Avrupa kupalarında da üst sıralarda yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Osimhen'in bonservisini almak için kaynak arayışlarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Bu isimlerin başında Hakim Ziyech geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Hakim Ziyech bu sezon forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray'da 5 maçta görev alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

31 yaşındaki Faslı oyuncunun sarı kırmızılılarda 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

Teknik heyetin raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi

ZIYECH OCAKTA AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Afrique Foot'tan derlediği habere göre, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabilir.

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