TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz veda! İşte yeni adresi
Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da takıma veda edecek isimler olacak. Bu sezon Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan yıldız oyuncu ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor. Fransız basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr) GALATASARAY HABERLERİ
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Bu isimlerin başında Hakim Ziyech geliyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Hakim Ziyech bu sezon forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor.
Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray'da 5 maçta görev alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı.
31 yaşındaki Faslı oyuncunun sarı kırmızılılarda 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Teknik heyetin raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
ZIYECH OCAKTA AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Afrique Foot'tan derlediği habere göre, Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Hakim Ziyech, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabilir.
Al-Gharafa ve Al-Arabi'nin de aralarında bulunduğu Katar kulüpleri Faslı oyuncu ile yakından ilgileniyor.
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