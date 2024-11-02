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Haberler Galatasaray

Satış yok

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna kenetlenen Galatasaray devre arasında oyuncu satmak istemiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Satış yok

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna kenetlenen Galatasaray devre arasında oyuncu satmak istemiyor. Savunmanın yıldızı Davinson Sanchez'e İtalya'dan; Yunus Akgün'e ise hem Portekiz hem de İspanya'dan ilgi bulunuyor. Alman ve İngiliz kulüpleri ise Barış Alper Yılmaz'ı yakın takibe almış durumda. Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de namağlup durumda olan sarı-kırmızılılar Avrupa'da ses getirecek başarı hedefliyor. İki kulvarda da sona kadar gitmeyi hedefleyen Galatasaray yönetimi devre arası gelecek tekliflere kulağını şimdiden kapadı.

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