Icardi tehlikesi

Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen İcardi'yi River Plate transfer etmek istiyor. ESPN'de geçen habere göre; Arjantin'in köklü kulübü River Plate, gelecek sezon yıldız bir forvet transfer yapmak istiyor ve en büyük aday Mauro Icardi.

Miguel Angel Borja'nın performansından memnun olmayan yönetimin teknik direktör Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı. Haberin devamında Arjantin ekibinin 31 yaşındaki santrforu transferini bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi. G.Saray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan İcardi, 86 maçta 61 gol atarken 22 asist yaptı. Wanda Nara'nın Arjantin'de kariyerine devam etmesinin etkili olduğu bildiriliyor.