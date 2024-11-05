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Haberler Galatasaray

Sizi bırakmam!

Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Sanchez ve Nijeryalı santrforu Osimhen, sergiledikleri performansla devre arası transfer borsasının daha şimdiden yıldızları haline geldi. Her iki oyuncu için de ciddi teklifler geliyor. Başkan Dursun Özbek, takım şampiyonluk yolunda ilerlerken, transferin gündeme gelmesinden rahatsız... Özbek, ciddi teklifler gelen Sanchez ve Osimhen'le özel görüşerek, "Şampiyonluğu sezon sonunda birlikte kutlayalım. Transferi ondan sonra konuşalım" diyerek "Ocak ayında bırakmam sizi" mesajı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Sizi bırakmam!

Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Sanchez ve Nijeryalı santrforu Osimhen, sergiledikleri performansla devre arası transfer borsasının daha şimdiden yıldızları haline geldi. Her iki oyuncu için de ciddi teklifler geliyor. Başkan Dursun Özbek, takım şampiyonluk yolunda ilerlerken, transferin gündeme gelmesinden rahatsız... Özbek, ciddi teklifler gelen Sanchez ve Osimhen'le özel görüşerek, "Şampiyonluğu sezon sonunda birlikte kutlayalım. Transferi ondan sonra konuşalım" diyerek "Ocak ayında bırakmam sizi" mesajı verdi.

RAKİPLERE GÖNDERME!

Fırsat buldukça Florya'ya gideceğini açıklayan Dursun Özbek, ezeli rakiplerine göndermede bulundu: "Zirvede olduğumuz için üzerimize geliyorlar. Kendi başarısızlıklarını bize saldırarak örtmeye çalışıyorlar."

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