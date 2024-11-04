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Haberler Galatasaray

Son söz Okan Buruk'un

2024-25 sezonunun ilk antrenmanını Kemerburgaz'da gerçekleştiren ancak devamında Florya'ya dönen Galatasaray'da taşınma için geri sayıma geçildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Son söz Okan Buruk'un

2024-25 sezonunun ilk antrenmanını Kemerburgaz'da gerçekleştiren ancak devamında Florya'ya dönen Galatasaray'da taşınma için geri sayıma geçildi

İki antrenman sahası her şeyiyle biten tesislerde, inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Futbolcuların konaklayacağı ana binanın içinde yapılması gereken bazı değişikliklerin bu süreci uzattığı belirtildi

Sarı-kırmızılı yetkililer, 2025'in ilk günlerinde Kemerburgaz'a geçilmesi için her hangi engel görmüyor.

Diğer yandan taşınma kararı ise Okan Buruk'un onayı olmadan verilmeyecek

Özellikle futbolcuların lüks otel konforunda hissetmesi için yapılan düzenlemelerde de sona

Florya'daki aile ortamından memnun olan Okan Buruk, tesislerde tek bir kulüp personeli bulunmayana kadar Kemerburgaz'a taşınmaya sıcak bakmıyor.

Bu da Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında değil, yeni sezonda Kemerburgaz'a geçmesi anlamına geliyor.

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