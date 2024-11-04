Talipleri artıyor

Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi. Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor.

Mesai bugün başıyor

Lig'de 11'inci haftayı 'bay' geçen Galatasaray, dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bugün yapacağı idmanla Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın taktiği üzerinde duracak.