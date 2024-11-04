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Haberler Galatasaray

9 değil 10 numara

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi sonrasında teknik direktör Okan Buruk, İcardi'yi de 11'den kesemediği için zaman zaman çift forvetli dizilimle sahaya çıkarak iki oyuncuya da formayı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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9 değil 10 numara

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi sonrasında teknik direktör Okan Buruk, İcardi'yi de 11'den kesemediği için zaman zaman çift forvetli dizilimle sahaya çıkarak iki oyuncuya da formayı verdi. Ancak Mauro İcardi, bu çift forvetli sistemde 9 numara gibi değil, adeta 10 numara oyuncusu gibi sahada yer

alıyor. Ceza sahasını ve çevresini Victor Osimhen'e bırakan Arjantinli yıldız, çift forvetli dizilimde orta sahada ve ikinci bölgede daha çok topla buluşup oyun kuran isim oluyor. Icardi'nin savunma yardımı da tek santrfor olarak çıktığı maçlara göre çift forvetli karşılaşmalarda daha fazla oluyor.

Icardi'nin ısı grafiği de bunu gösteriyor. Arjantinli, ligde tek forvet olarak çıktığı ilk 6 maçta ceza sahasında ve çevresinde yer alırken, Beşiktaş ve Elfsborg mücadelelerinde orta sahada daha fazla topla bir araya geldi. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesinde Mauro İcardi, tam bir oyun kurucu olarak görev yaptı.

AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR

yıldızı Mauro İcardi için Arjantin basınında iddialar devam ediyor. Gazeteci Diego Borinsky, yıldız oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığını şu ifadelerle açıkladı: "İcardi'ye yakın kişilerle konuştum. Mauro, Wanda'yı geri kazanmak istiyor. Avrupa'daki parasından ve kariyerinden vazgeçebilir. Wanda ve kızları Buenos Aires'te yaşıyor. Onlara yakın olmanın tek yolu River..." İcardi'nin serbest kalma bedeli 15 milyon euro.

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