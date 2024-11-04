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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Yaz transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz Ligi'nde sergilediği performans ile adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayındaki serbest kalma bedeli sonrası Galatasaray'ın da beklentisi arttı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Galatasaray'dan 12 milyon Euro ve sonraki satışın kârından %10 payla Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede performansıyla parladı.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Portekiz ekibinde oynadığı 9 karşılaşmada 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren 26 yaşındaki sol kanadın futbolu, sarı-kırmızılı takımı mutlu ederken iştahını da kabarttı.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Benfica, formuyla göz dolduran ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Kerem'i kolay bırakmayacağını göstermek için serbest kalma bedelini revize etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma şartının 100 milyon Euro'ya yükseltilmesi amaçlanıyor.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Milli futbolcunun, 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...

Kerem, Benfica'da Santa Clara, Gil Vicente, Kızılyıldız, A.Madrid ve Feyenoord'a 1'er gol attı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderdi. Sadece Boavista'yı boş geçti.

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