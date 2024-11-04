Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 100 milyon Euro...
Yaz transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz Ligi'nde sergilediği performans ile adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayındaki serbest kalma bedeli sonrası Galatasaray'ın da beklentisi arttı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Portekiz ekibinde oynadığı 9 karşılaşmada 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren 26 yaşındaki sol kanadın futbolu, sarı-kırmızılı takımı mutlu ederken iştahını da kabarttı.
Benfica, formuyla göz dolduran ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Kerem'i kolay bırakmayacağını göstermek için serbest kalma bedelini revize etmeyi düşünüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma şartının 100 milyon Euro'ya yükseltilmesi amaçlanıyor.
Milli futbolcunun, 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Kerem, Benfica'da Santa Clara, Gil Vicente, Kızılyıldız, A.Madrid ve Feyenoord'a 1'er gol attı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderdi. Sadece Boavista'yı boş geçti.
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