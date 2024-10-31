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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcuyu isteyen iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:40
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler de şimdiden çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Bu kapsamda Galatasaray'ın Brezilyalı sambacısı Gabriel Sara için de Avrupa devleri harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Kariyerine Brezilya'nın Sao Paulo takımında başlayan Gabriel Sara, 2022 yılında 10.5 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Norwich'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Norwich City formasıyla Premier Lig'de 96 maça çıkan Gabriel Sara, takımına 21 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

GALATASARAY'IN YOLUNU TUTTU

Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Gabriel Sara, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla şimdiden Süper Lig'e damga vurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Bu kapsamda İngiliz basınından Gabriel Sara için çok çarpıcı bir transfer haberi geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

İSPANYOL VE İNGİLİZ EKİPLERİ SARA'YI RADARINA ALDI

Akşam'ın derlediği habere göre, Gabriel Sara için La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Ayrıca bazı Premier Lig takımlarının da başarılı orta saha için nabız yoklayacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için Avrupa kulüplerinden daha fazla teklif gelme ihtimali de yüksek görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Gabriel Sara'nın ise kararının ne yönde olacağı merak konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!

Brezilyalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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