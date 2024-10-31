GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gabriel Sara'ya 2 talip birden!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcuyu isteyen iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Norwich City formasıyla Premier Lig'de 96 maça çıkan Gabriel Sara, takımına 21 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.
GALATASARAY'IN YOLUNU TUTTU
Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Gabriel Sara, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla şimdiden Süper Lig'e damga vurdu.
Bu kapsamda İngiliz basınından Gabriel Sara için çok çarpıcı bir transfer haberi geldi.
İSPANYOL VE İNGİLİZ EKİPLERİ SARA'YI RADARINA ALDI
Akşam'ın derlediği habere göre, Gabriel Sara için La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad harekete geçti.
Ayrıca bazı Premier Lig takımlarının da başarılı orta saha için nabız yoklayacağı öne sürüldü.
Sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için Avrupa kulüplerinden daha fazla teklif gelme ihtimali de yüksek görünüyor.
Gabriel Sara'nın ise kararının ne yönde olacağı merak konusu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Ek olarak Sara'nın güncel piyasa değeri de 20 milyon euro civarında.
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