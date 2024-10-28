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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen'den dikkat çeken Mauro Icardi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada ağları havalandıran Victor Osimhen'den karşılaşma sonrası takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken sözler geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:59
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Galatasaray'da Victor Osimhen'den dikkat çeken Mauro Icardi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada ağları havalandıran Victor Osimhen'den karşılaşma sonrası takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI:

Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz.

Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum.

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