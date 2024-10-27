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Haberler Galatasaray

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'a sezon başında katılan ve şimdiye kadar gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim hakkında sarı-kırmızılıları üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:32
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Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Süper Lig ekibi Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Osimhen'in devre arası transfer dönemi için şimdiden birçok takımla adı anılmaya başlandı.

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Avrupa'nın dev takımlarının listesine giren Nijreyalı yıldıza İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen'i Premier Lig ekibi Chelsea yakından takip ediyor.

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Londra temsilcisinin ocak ayında Osimhen için Napoli'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

Chelsea'nin ocak ayında olmasa bile gelecek sezonun kadro planlamasında Nijeryalı forveti mutlaka kadrosuna katacağı aktarıldı.

Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig devinin, Osimhen'i yeni Didier Drogba olarak gördüğü dile getirildi.

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