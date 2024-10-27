Galatasaraylıları Victor Osimhen transferinde kahreden haber!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'a sezon başında katılan ve şimdiye kadar gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim hakkında sarı-kırmızılıları üzen haber geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Londra temsilcisinin ocak ayında Osimhen için Napoli'nin kapısını çalacağı ifade edildi.
Chelsea'nin ocak ayında olmasa bile gelecek sezonun kadro planlamasında Nijeryalı forveti mutlaka kadrosuna katacağı aktarıldı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig devinin, Osimhen'i yeni Didier Drogba olarak gördüğü dile getirildi.
Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla 6 maça süre buldu.
Osimhen bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
DİĞER