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Haberler Galatasaray

Cimbom 48 yıl sonra bir ilki başardı!

Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla 15 Eylül 1976 tarihinden sonra ilk kez bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:49
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Cimbom 48 yıl sonra bir ilki başardı!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

Sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla birlikte 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1'lik skorla yenerek almıştı.

Cimbom bu müsabaka öncesinde İsveç'ten; Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı.

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