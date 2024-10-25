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Haberler Galatasaray

Yeni rota derbi

Elfsborg'u yıkan Cimbom, gözünü Beşiktaş maçına çevirdi. Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenerek rakibini ekarte etmek istiyor. Derbiye de Osimhen-İcardi ikilisiyle çıkacak Okan Buruk, savunma hattında tek değişiklik yapmayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Yeni rota derbi

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UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da gözler pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında. Süper Lig'de 9 maçta topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, derbiyi de kayıpsız geçmek istiyor. Taraftarı önünde 3 puana uzanmayı hedefleyen Aslan'da, Okan Buruk da bu maçın planını hazırlamaya başladı. Elfsborg maçında olduğu gibi İcardi ve Osimhen ikilisiyle çıkmayı düşünen tecrübeli hoca, savunma hattında değişiklik yapabilir.

4-4-2'YE DÖNÜŞ

Elfsborg karşısına 3-4-1-2 düzeniyle çıkan sarı-kırmızılı ekip, birçok fırsat yakalasa da kalesinde de pozisyonlar vermişti. Derbide bunun önlemini almak isteyen Buruk, 4-4-2'ye dönmeyi düşünüyor. Sol bekte ise formaya en yakın aday Berkan Kutlu. Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Sara ve Yunus'un da yeri garanti. 4-4-2 düzeninde Mertens'i kulübeye çekmesi beklenen Okan Buruk, sağ kanatta Barış ile Sallai arasında tercih yapacak.

İKİNCİ YARI FOBİSİ

Cimbom, bu sezon ikinci 45'te yediği gollerle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 15 maçın ilk yarılarında kalesinde 6 gol görürken ikinci devrede ise toplam 17 gol yedi. Atılan gol sayısındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İlk 45'te 21 golle şov yapan Aslan; ikinci yarılarda 6 gol kaydetti.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın pazartesi günü RAMS Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 1200 ile 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Az sayıda bilet kaldığı öğrenilen derbinin kapalı gişe oynanması bekleniyor.

BURUK'TAN 1 GÜN İZİN

Bugünü idman yaparak geçiren Galatasaray'da derbi öncesi takıma 1 gün izin verildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, bugünü dinlenerek geçirecek. Bir günlük aranın ardından derbi hazırlıkları yarın kaldığı yerden devam edecek.

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