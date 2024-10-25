TFF ve Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olması üzerine TFF ve Beşiktaş, Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayımladılar.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/6mOryNtcRL — TFF (@TFF_Org) October 25, 2024

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI