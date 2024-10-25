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Haberler Galatasaray

TFF ve Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayımladılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 17:34 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 17:37
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TFF ve Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olması üzerine TFF ve Beşiktaş, Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayımladılar.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

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