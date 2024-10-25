TFF ve Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olması üzerine TFF ve Beşiktaş, Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayımladılar.
TFF'NİN PAYLAŞIMI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/6mOryNtcRL— TFF (@TFF_Org) October 25, 2024
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Beşiktaş… pic.twitter.com/6yA2XSrfWq— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2024