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Haberler UEFA Avrupa Ligi

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: İsveç basını, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 4-3 kazandığı Galatasaray - Elfsborg maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 14:28
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İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. hafta maçında Elfsborg'u ağırladı.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Icardi, Petterson (k.k.), Barış Alper ve Yunus'tan geldi.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

Elfsborg'un gollerini ise Hult, Baidoo (p) ve Larsson kaydetti.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, 2. yenilgisini alan Elfsborg 3 puanda kaldı.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

7 golün atıldığı Galatasaray - Elfsborg mücadelesi İsveç basınında da geniş yer buldu. İşte NTV'nin derlediği habere göre ülke basınında atılan manşetler...

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

AFTONBLADET: "Elfsborg Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı salladı"

"Elfsborg, büyük Türk kulübü Galatasaray'a karşı zorlu deplasman maçında mağlup oldu. Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı."

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

EXPRESSEN: "Kabus gibi başlangıçtan sonra neredeyse geri dönüş"

"Elfsborg, Galatasaray karşısındaki kabus başlangıcını kurtarmaya çok yaklaştı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Maç 4-3 sona erdi."

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

SYDSVENSKAN: "Elfsborg geride kaldı ama puana yakındı"

"Elfsborg, devre arasında neredeyse umutsuzca geride kalmasına rağmen eşitliği sağlamak için çabaladı ancak birçok iyi atağa rağmen beklenmedik bir puan alacak şansı yakalayamadı.

İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler

FOTBOLLSKANALEN: "Elfsborg düştü ama Galatasaray'ı sarstı"

"Sarı-siyahlılar uzun süre net bir mağlubiyete doğru gidiyor gibi göründü. Ancak ikinci yarıda teknik direktör Oscar Hiljemark ve adamları uyandılar. Elfsborg toparlanmaya başladı ama beraberliğe ulaşamadı. Galatasaray'a karşı onurlu bir kayıp yaşadılar"

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