İsveç'te gündem Galatasaray! İşte atılan manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: İsveç basını, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 4-3 kazandığı Galatasaray - Elfsborg maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)
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Elfsborg'un gollerini ise Hult, Baidoo (p) ve Larsson kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, 2. yenilgisini alan Elfsborg 3 puanda kaldı.
7 golün atıldığı Galatasaray - Elfsborg mücadelesi İsveç basınında da geniş yer buldu. İşte NTV'nin derlediği habere göre ülke basınında atılan manşetler...
AFTONBLADET: "Elfsborg Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı salladı"
"Elfsborg, büyük Türk kulübü Galatasaray'a karşı zorlu deplasman maçında mağlup oldu. Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı."
EXPRESSEN: "Kabus gibi başlangıçtan sonra neredeyse geri dönüş"
"Elfsborg, Galatasaray karşısındaki kabus başlangıcını kurtarmaya çok yaklaştı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Maç 4-3 sona erdi."
SYDSVENSKAN: "Elfsborg geride kaldı ama puana yakındı"
"Elfsborg, devre arasında neredeyse umutsuzca geride kalmasına rağmen eşitliği sağlamak için çabaladı ancak birçok iyi atağa rağmen beklenmedik bir puan alacak şansı yakalayamadı.
FOTBOLLSKANALEN: "Elfsborg düştü ama Galatasaray'ı sarstı"
"Sarı-siyahlılar uzun süre net bir mağlubiyete doğru gidiyor gibi göründü. Ancak ikinci yarıda teknik direktör Oscar Hiljemark ve adamları uyandılar. Elfsborg toparlanmaya başladı ama beraberliğe ulaşamadı. Galatasaray'a karşı onurlu bir kayıp yaşadılar"
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