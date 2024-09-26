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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, evinde PAOK'u 3-1 yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılıları Yunan ekibiyle oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:15 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:15
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Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK'u ağırladı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, Yunan ekibini 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Aslan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Baba Rahman (k.k.), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi kaydetti. PAOK'un tek golüyse 67. dakikada Giannis Konstanelias'tan geldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - GALİBİYET KOKUSU

Yedi günde üçüncü maçına çıkıyorsan, ligde 6'da 6 yapmış, ezeli rakibine deplasmanda 3 atmışsın, müzende olan bu kupada iyi bir başlangıç fikstürü çekmişsin, taraftarın derbi zaferini kutlamayı kesip sana çok maç kazandıran konsantrasyon moduna geçmiş ama başka bir gezegenden gelmiş bir başkanın var. Betondan, kardeşi Cenk'ten, Bankalar Birliği'nden bahsediyor maça 24 saat kala. Ne yapacaksın ki, bu da benim çilem deyip stadın yolunu tutacaksın.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Geçen sezon iyi oyunla hatırlanan Bayern Münih ve Man. United maçlarından, Devler Ligi'nden kalan gerçek evinde kazanamayan bir Galatasaray idi ki bunun devam hikâyesi Young Boys'a RAMS Park'ta boyun eğmekti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Galatasaray'ın stadında bazen bergamot mu dersin od mu, yok hiçbiri değil belki de; bir nefis koku vardır. Tribünden ve sahadan yükselen, galibiyetin geleceğini haber veren koku. Tribünler ayaktadır, destek tamdır, takım da iştahlı ve temaslı oyunuyla taraftara bugün kazanacağız hissini verir.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

Derbinin yorgunluğunun ikinci yarıda handikap yaratacağı belliydi. İlk yarıda Barış ve Yunus eksik kalınca, çift haneli hücum sayısına rağmen soyunma odasına Günay'ın kritik kurtarışıyla giden bir Buruk takımı vardı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - PAOK maçını yorumladı

İkinci yarıda önce Barış, sonra Yunus döndü oyuna. Osimhen ilk goldeki kafası, derbiden sonra yine nefis asistiyle tabelayı sallayan adamdı. Elbette en çok da Abdülkerim'i alkışlamak lazım, nefis futbol oynadı…

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