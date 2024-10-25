Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon bambaşka bir Yunus Akgün performansı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda hücum anlamında Okan Buruk'un elini güçlendiren Yunus'un bu yükselişi sonrası yönetim de harekete geçti. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ
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Gollerine Elfsborg maçında devam eden Yunus, Florya'da Adana Demirspor günlerine döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre oynadıkça öz güveni yerine gelen ve Montella'dan sonra Okan Buruk'la da özel bir bağ kuran Yunus'u yönetim ödüllendirme kararı aldı.
YUNUS'A ZAM!
Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre içerisinde 24 yaşındaki milli oyuncunun 17 milyon TL olan ücretine yüzde yüzün üzerinde zam yapacak.
Avrupa'dan kulüplerin izlemeye başladığı Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi koyulmayacak.
Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
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