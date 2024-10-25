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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon bambaşka bir Yunus Akgün performansı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda hücum anlamında Okan Buruk'un elini güçlendiren Yunus'un bu yükselişi sonrası yönetim de harekete geçti. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 11:35
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Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Galatasaray'da sezonun sürprizi Yunus Akgün oldu. Geçen yıl hocası Okan Buruk'un ısrarına rağmen kanat oyuncularının fazlalığı nedeniyle Leicester City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon ise takımda kalmayı seçti.

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun son gün ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Yunus Akgün performansı ile de takımı ayakta tutan oyuncuların ilk sırasına yükseldi.

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Gollerine Elfsborg maçında devam eden Yunus, Florya'da Adana Demirspor günlerine döndü.

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Sabah'ta yer alan habere göre oynadıkça öz güveni yerine gelen ve Montella'dan sonra Okan Buruk'la da özel bir bağ kuran Yunus'u yönetim ödüllendirme kararı aldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

YUNUS'A ZAM!

Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre içerisinde 24 yaşındaki milli oyuncunun 17 milyon TL olan ücretine yüzde yüzün üzerinde zam yapacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı! Performansıyla parlıyor...

Avrupa'dan kulüplerin izlemeye başladığı Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi koyulmayacak.

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