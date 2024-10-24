Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz'ın muhteşem bir golünü izledik sonrasında. Aman Allahım! Galatasaray neler yapıyor öyle! O nasıl bir zeka ürünü gol öyle... İcardi, ikinci yarının başında Osimhen'e öyle bir pas attı ki... Osimhen, Pettersson ile karşı karşıya kaldı. 4. gol çıkmadı bu pozisyonda. Savunmamızdaki bir anlık dalgınlık, Elfsborg'a golü getirdi. Rakip golü bulduktan sonra cesaretlendi. Biz de oynamalarına izin verdik. Barış Alper'in pozisyonu için VAR'dan uyarı geldi. Hakem Jug, monitörden izledi ve penaltıyı verdi. Skor bir anda 3-2'ye geldi.

