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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, 7 gollü karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 09:37
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Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg ile kozlarını paylaştı.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

RAMS Park'ta oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Isak Petterson (k.k.), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Elfsborg'un golleriyse Niklas Hult, Michael Baidoo (p) ve Johan Larsson'dan geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasının Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - SANCHEZ VE YUNUS MAÇIN EN İYİLERİYDİ

Futbol kalitesi vasatı aşmayan ama Sloven hakemin (Matej Jug) üst düzey temaslı futbola müsaade etmesiyle seyir zevki güzel bir 90 dakika izledik. Elfsborg, atletik ve çok koşan ama teknik kapasitesi zayıf ve takım savunması arızalı bir ekip.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Galatasaray, ilk yarıda göze hoş gelen bir oyunla etkili ataklar yaptı, pozisyonlarla 3 gol buldu. Bu arada rakibin de kalesinden başlayan uzun toplarla Galatasaray'ı hücumda zorladığını gördük. İkinci devrenin başında Osimhen ile çok net bir gol kaçtı. Ondan sonra rakibin golü geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Ben günümüz futbolunda her zaman çift santrforlu oyun düzenine karşıyım. Okan Buruk, madem böyle düşünüyor saygı duymak lazım. İş sıkıştığında da gerekli hamleyi yapmak gerekiyor.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Fark ikiye indiğinde bence bir forveti ve Mertens'i çıkarıp işi garantiye almak gerekirdi. Çünkü Avrupa'nın en vasat takımları bile fizik olarak senden daha iyi durumda. Sonra bir penaltı golüyle fark 1'e indi. Kısa süre sonra da rakip çok net bir beraberlik fırsatını değerlendiremedi. Sonra iki değişiklik yaptı.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

İş hiç iyi gitmiyordu ama Yunus, müthiş inatçılığıyla iki kere kaybedilen pozisyonun devamında mükemmel bir gole imza attı ve takımını rahatlattı. Buna rağmen uzatmada Galatasaray, 1 gol daha yedi. Son saniyede neredeyse hüsran yaratacak bir 4. golü Günay kurtardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Elfsborg maçını yorumladı

Galatasaray, pozisyonlar verip 3 gol yemesine rağmen savunmada Sanchez'i beğendim ama bana göre maçın ismi Yunus Akgün'dü.

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