Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Tottenham - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Tottenham ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - AZ Alkmaar maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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