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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! Ocak ayında...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde çok istediği ancak alamadığı Nicola Zalewski ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Roma'yla transfer görüşmelerinde anlaşamayan Polonyalı futbolcu için ocak ayında Beşiktaş'ın devreye gireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! Ocak ayında...

Beşiktaş'a Nicola Zalewski'den müjdeli haber... Çizme takımlarından Roma'da oynayan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını; Polonyalı isimle Serie A ekibinin transfer görüşmelerinde anlaşamadığını ifade etti. Çıkan haberlerde Roma'nın Zalewski'yi kış transfer döneminde satmayı düşündüğü öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Kartal'ın başarılı futbolcuyu Roma'dan Ocak'ta uygun bonservisle almak isteği gelen bilgiler arasında. Joao Mario'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş'ta teknik heyet, gözünü 22 yaşındaki kanat oyuncusuna dikmişti. Yaz transfer döneminde Galatasaray da Zalewski'yi istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı. Genç kanat, bu sezon Roma'da 5 maçta 284 dakika forma şansı buldu. Polonyalı futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel konuyla ilgili "Şu anda bakıyoruz hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır. Hocalarımız ve scout ekibimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir isim telaffuz etmem doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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