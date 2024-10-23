Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! "Paylaşımlarımı..."

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum. 4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz."

PFDK SEVKİ HAKKINDA

"Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü."

"Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz."