Galatasaray 4 - 3 Elfsborg (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Isak Pettersson ve 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Elfsborg'un golleri ise 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada Michael Baidoo (P) ve 90+2. dakikada Johan Larsson'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Elfsborg ise 3 puanda kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek, Elfsborg ise Portekiz temsilcisi Braga'yı evinde ağırlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Mauro Icardi kilidi açtı! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçti! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/y3nbJuvg7f— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
Abdülkerim'in vuruşu önce direğe sonra kaleciye çarparak ağlara gitti! Galatasaray 2-0 önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/K8UcoImdzZ— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
Barış Alper savunma arkasına sarktı ve harika bir vuruşla farkı 3'e çıkardı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/rcJ510CQRy— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
Hult'un golüyle Elfsborg skoru 3-1'e getirdi. #UEL pic.twitter.com/dLfalV1wPt— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
Baidoo penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. #UEL pic.twitter.com/0bez9bOrGP— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
Yunus harika getirdi, zorladı ve farkı tekrar 2'ye çıkardı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/3xmxmgsP0C— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024