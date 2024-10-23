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Haberler Galatasaray

Galatasaray 4 - 3 Elfsborg (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:25
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Galatasaray 4 - 3 Elfsborg (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Isak Pettersson ve 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Elfsborg'un golleri ise 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada Michael Baidoo (P) ve 90+2. dakikada Johan Larsson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Elfsborg ise 3 puanda kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek, Elfsborg ise Portekiz temsilcisi Braga'yı evinde ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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