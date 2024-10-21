Uzay golcüsü

Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle adını tarihe yazdırdı. Topa en yüksek noktada vurarak akrobatik bir gole imza atan Osimhen, tam 2,32 metre yüksekliğe ulaştı. Bu yükseklik, Osimhen'i dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland'ın ardından röveşatasında 2,30 barajını geçen üçüncü isim oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ RONALDO

Osimhen'in üçüncü sırada olduğu listede Cristiano Ronaldo zirvede yer alıyor. Portekizli yıldız, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2,38'e yükselerek Real Madrid formasıyla Juventus'a uzun süre unutulmayacak bir röveşata atmıştı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı röveşatada 2,34 yüksekliğe ulaşmıştı. Osimhen, 2,32 ile adını en iyiler arasına yazdırdı.