Aslan payı Buruk’un

2022-2023 sezonunda teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Galatasaray'ı şaha kaldıran Okan Buruk, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Birçok konuda tarihe geçen deneyimli teknik adam; Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17), Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102), Süper Lig'de bir sezonda alınan en çok galibiyet (33), Süper Lig'in maç başı en çok puan ortalaması (2,68) gibi rekorlara imza attı. OKAN Buruk yönetimindeki Galatasaray, çıktığı lig maçlarında galibiyete abone oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 83 lig maçında 215 puan topladı, Galatasaray'la Süper Lig'de 2,59 puan ortalaması yakaladı. 2022-2023 sezonunda 36 maçın 28'ini, geçen sezon 38 maçın 33'ünü kazanan Buruk, bu sezon 9 maçın 8'ini galip tamamladı. Son olarak da deplasmanda üst üste kazanma (13) rekorunu kırarak tarihe geçti.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖZEL İSTEK!

Yaşadığı şampiyonluklar ve rekorlara rağmen gelen eleştirilere aldırış etmeyen Okan Buruk, doğum günü hediyesini Antalyaspor galibiyetiyle aldı. 51 yaşına giren tecrübeli hoca, oyuncularının teker teker kendisine armağan ettiği galibiyetle çok mutlu oldu. Buruk'un, "Kazanmak çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Rekorlara değil şampiyonluğa ve Avrupa'da yeni kupa kaldırmaya odaklanmalıyız diyerek doğum gününde öğrencilerinden istekte bulunduğu öğrenildi.