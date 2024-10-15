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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Wilfred Zaha sıkıntısı! Geri dönebilir

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfred Zaha disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Fildişili yıldız oyuncu sarı kırmızılı kulübe geri dönebilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da Wilfred Zaha sıkıntısı! Geri dönebilir

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha baş ağrıtmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında yarattığı problemler nedeniyle Fildişi yıldızı Fransız ekibine göndermişti. Ancak Zaha orada da rahat durmadı. Lyon'a gittiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan yıldız futbolcu disiplinsiz hareketlerinin ardından kadro dışı bırakıldı.

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Zaha'nın idman programına uymadığı ve bu nedenle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Fransız basınına göre yeni gelişmeler Galatasaray'ın bir hayli canını sıkacak. Çünkü Lyon'un Zaha ile yapılan kiralık anlaşması da feshedeceği öne sürülüyor. Takvim'de yer alan habere göre; bu durumda yıldız futbolcunun Ocak ayında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi gündeme gelecek.

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