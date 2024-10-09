TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!
Lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çeviren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından, sarı kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala hakkında önemli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bu da bize ders oldu. Oyuncularım ve ben bu maçtan bir şeyler çıkaracağız.
Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu oyuncularıma anlatacağım. Daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğunda.
Top rakipteyken iki oyunu da oynayamadık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Form durumu yüksek Galatasaray vardı. Sakatlık riskini engellemek için bazı oyuncuları dinlendirdik.
Oyunu daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Puan kaybı bizim için sürpriz oldu. Rakibimiz bize karşı dahga derinde savunma yapmaya çalıştı.
İkili forvette Mauro Icardi'nin hareketliliği bizim için önemliydi. Onun ve Osimhen'in golleriyle sistemin doğru olduğunu gösterdik.
İkinci yarı bunu gösteremedik. Biraz daha geriye gittik ikinci yarı. İkili forveti hep deneyeceğiz ve kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Avrupa Ligi'nde oynadığı Rigas FS maçında da benzer sıkıntıyı yaşayan Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasından 3 puanı tek golle çıkararak milli araya moralli girdi.
Hazırlıklarını sürdüren Cimbom, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Yönetim, ocak ayında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, uzun zamandır Paulo Dybala ile ilgileniyordu. İtalyan basını flaş bir gelişmeyi ortaya çıkardı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in, FootItalia'dan derlediği habere göre, yıldız ismin bonservis bedeli belli oldu. Haberde Dybala'nın, İtalyan kulüpleri dışında serbest kalma bedelinin 13 milyon Euro olduğu belirtildi.
Ancak yıldız isim için belirlenin bu madde temmuz ayında devreye girecek. Çizme ekibi ise Dybala ile yeni bir sözleşme imzalamayı planlasa da mali sıkıntılar bu duruma elverişli gözükmüyor.
2025'te sözleşmesi sona erecek Dybala'nın Roma ile bir yıllık daha opsiyonu bulunuyor. Habere göre finansal sıkıntılar sebebiyle İtalyan devi, yıldız ismin satışına onay verebilir.
Bu sezon Roma formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan Paulo Dybala, 1 gol kaydetti. 30
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