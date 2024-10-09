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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çeviren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından, sarı kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala hakkında önemli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 16:17
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Süper Lig'de milli araya girilirken son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 8 haftada topladıkları 22 puanla zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Bu süre zarfında Cimbom, oynanan 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 öne geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Ancak skoru koruyamayan Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve sezonun ilk puan kaybını 7. haftada yaşamış oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bu da bize ders oldu. Oyuncularım ve ben bu maçtan bir şeyler çıkaracağız.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu oyuncularıma anlatacağım. Daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Top rakipteyken iki oyunu da oynayamadık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Form durumu yüksek Galatasaray vardı. Sakatlık riskini engellemek için bazı oyuncuları dinlendirdik.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Oyunu daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Puan kaybı bizim için sürpriz oldu. Rakibimiz bize karşı dahga derinde savunma yapmaya çalıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

İkili forvette Mauro Icardi'nin hareketliliği bizim için önemliydi. Onun ve Osimhen'in golleriyle sistemin doğru olduğunu gösterdik.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

İkinci yarı bunu gösteremedik. Biraz daha geriye gittik ikinci yarı. İkili forveti hep deneyeceğiz ve kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Ardından Avrupa Ligi'nde oynadığı Rigas FS maçında da benzer sıkıntıyı yaşayan Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasından 3 puanı tek golle çıkararak milli araya moralli girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Hazırlıklarını sürdüren Cimbom, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Yönetim, ocak ayında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, uzun zamandır Paulo Dybala ile ilgileniyordu. İtalyan basını flaş bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in, FootItalia'dan derlediği habere göre, yıldız ismin bonservis bedeli belli oldu. Haberde Dybala'nın, İtalyan kulüpleri dışında serbest kalma bedelinin 13 milyon Euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Ancak yıldız isim için belirlenin bu madde temmuz ayında devreye girecek. Çizme ekibi ise Dybala ile yeni bir sözleşme imzalamayı planlasa da mali sıkıntılar bu duruma elverişli gözükmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

2025'te sözleşmesi sona erecek Dybala'nın Roma ile bir yıllık daha opsiyonu bulunuyor. Habere göre finansal sıkıntılar sebebiyle İtalyan devi, yıldız ismin satışına onay verebilir.

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