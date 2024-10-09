TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dybala gelişmesi!

Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Kendi hatalarımı biliyorum. Bu da bize ders oldu. Oyuncularım ve ben bu maçtan bir şeyler çıkaracağız.

Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu oyuncularıma anlatacağım. Daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğunda.