Fernando Muslera'dan yeni rekor yolda! Hem veda hem vefa hediyesi | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın sevilen file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi bitiyor. Uruguaylı kalecinin düşen performansının ardından kulüp yönetiminin kontrat yenilemeye sıcak bakmadığı ve yeni bir kaleci arayışlarında oldukları belirtilmişti. Muslera'nın Galatasaray'a veda etmeden önce son bir rekor daha kırıp kulüp tarihinin zirvesine yerleşmesi bekleniyor. İşte o rekor... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Muslera'nın ise emekliye ayrılacağına dair sosyal medya hesaplarından göndermeli paylaşımlar yaptığı göz önüne alınırsa Uruguaylı yıldızın sezon sonunda Galatasaray'a vedası kaçınılmaz.
2011 yılının Ağustos ayında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Galatasaray'a gelen oyuncu 13 sene boyunca Cimbom'un kalesini korumuş ve toplamda 519 karşılaşmada boy göstermişti.
Bu karşılaşmaların 185'inde kalesini gole kapatmış ve geri kalan mücadelelerde toplamda 554 kez topu filelerinde bulmuştu. İşte Muslera'nın zirveye yerleşeceği o rekor...
Fernando Muslera, 18 kere daha Süper Lig karşılaşmalarında forma giyerse Galatasaray tarihinde en çok Süper Lig maçına çıkan oyuncu olacak ve bir önceki rekoru (428 maç) ekarte edecek.
Yıldız kaleci Muslera'nın forma giydiği Süper Lig maçlarının sayısı ise şuan için 411. Taraftarlar heyecanla ve biraz da yaşanacak ayrılığı bilmenin burukluğuyla rekorun kırılacağı müsabakayı beklemekte.
Iglesia en Directo'da da bahsi geçen haberde atılan başlık ise "Muslera Türk futbol tarihine geçebilir!" şeklinde oldu ve sarı kırmızılı taraftarların göğsünü kabarttı.
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