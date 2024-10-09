Fernando Muslera'dan yeni rekor yolda! Hem veda hem vefa hediyesi | GALATASARAY HABERLERİ

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'da sevilen file bekçisi Fernando Muslera'ya veda hazırlıkları sürerken Uruguaylı oyuncunun yeni bir rekor kırarak kulüp tarihinin zirvesine yerleşmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Son birkaç sezonda ve Avrupa'daki turnuvalarda beklentileri karşılayamayan ve performansındaki olumsuz gidişat sebebiyle yönetim ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan Muslera'nın kontratı Haziran 2025'te sona eriyor.