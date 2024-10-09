Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Haberde Osimhen'in; İstanbul'da çok mutlu göründüğü, sürekli formasını öptüğü, taraftarlar ve şehir hakkında harika sözler söylediğine dikkat çekildi.

Osimhen'in bir diğer taliplisi Chelsea'nin ise, Nijeryalı santrforu ocak ayında kadrosuna katmak istemesi durumunda Napoli'ye 75 milyon Euro, Galatasaray'a da 6 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.