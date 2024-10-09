Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki forvetin bonservisini almak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Hatta bu transferin daha önce bile gerçekleşebileceği ve Osimhen'in, ocak ayında Cimbom'dan ayrılacağı haberleri basına yansımıştı.
Tüm bu iddiaların yanı sıra Galatasaray - Osimhen ilişkisine dair flaş bir haber geldi.
Konuya dair çarpıcı gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
OSIMHEN G.SARAY'DA KALABİLİR!
Corrieredellosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılıların, ocak ayında işi bitirmek istediği ve Osimhen'e talip olan Chelsea'ye meydan okuduğu belirtildi.
Haberde Osimhen'in; İstanbul'da çok mutlu göründüğü, sürekli formasını öptüğü, taraftarlar ve şehir hakkında harika sözler söylediğine dikkat çekildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Osimhen'i ocak ayında kadrosuna katması halinde 75 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
Osimhen'in bir diğer taliplisi Chelsea'nin ise, Nijeryalı santrforu ocak ayında kadrosuna katmak istemesi durumunda Napoli'ye 75 milyon Euro, Galatasaray'a da 6 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon sarı kırmızılı formayla toplam 4 maça çıktı.
Osimhen bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.
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