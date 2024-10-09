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Haberler Galatasaray

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki forvetin bonservisini almak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 11:40
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Nijeryalı futbolcunun, sarı kırmızılılara imza atması Avrupa'da büyük gündem yaratmıştı.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Osimhen'in, sezon sonunda başka bir kulübe gitmesine ise kesin gözüyle bakılıyordu.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Hatta bu transferin daha önce bile gerçekleşebileceği ve Osimhen'in, ocak ayında Cimbom'dan ayrılacağı haberleri basına yansımıştı.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Tüm bu iddiaların yanı sıra Galatasaray - Osimhen ilişkisine dair flaş bir haber geldi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Konuya dair çarpıcı gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

İşte ayrıntılar...

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

OSIMHEN G.SARAY'DA KALABİLİR!

Corrieredellosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için kolları sıvadı.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Sarı kırmızılıların, ocak ayında işi bitirmek istediği ve Osimhen'e talip olan Chelsea'ye meydan okuduğu belirtildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Haberde Osimhen'in; İstanbul'da çok mutlu göründüğü, sürekli formasını öptüğü, taraftarlar ve şehir hakkında harika sözler söylediğine dikkat çekildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Öte yandan Galatasaray'ın, Osimhen'i ocak ayında kadrosuna katması halinde 75 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi

Osimhen'in bir diğer taliplisi Chelsea'nin ise, Nijeryalı santrforu ocak ayında kadrosuna katmak istemesi durumunda Napoli'ye 75 milyon Euro, Galatasaray'a da 6 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

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