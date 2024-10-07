Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya lider girdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Alanyaspor 9 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Alanyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
ÖMER ÜRÜNDÜL - DOKUNULMAZ...
Galatasaraylı futbolcuların Rigas maçını unutturmak için çok hırslı bir mücadele sergileyeceklerini tahmin etmek zor değildi. G.Saray'ın bilhassa kendi sahasında seyircisinin büyük desteği ile özellikle ilk yarılarda yaptığı etkili ön alan baskısına karşın geriden pasla çıkmak tam bir harakiridir.
Alanyaspor böyle yapınca Galatasaray adına bol pozisyonlu, rakibine yarım tehdit yaratacak şansı dahi bırakmayan ilk 45 dakika izledik. Goller de kaçırdı, tek golle yetindi. Ama bu gol Sara-Yunus iş birliğiyle gerçekten çok güzeldi. Tabi Alanya defansının önde çizgi halinde çakılı kalması da onlar adına eleştirilmesi gereken bir durumdu.
İkinci devre G.Saray yine atak başladı, 60'tan sonra yorgunluk baş gösterdi. O dakikaya kadar ileriye doğru dürüst çıkamayan Alanya tehdit etmeye başladı. Ama Sanchez'in başarılı hamleleri ve beceriksizlikleri yüzünden tek net pozisyonu maçın son saniyesinde bulabilip onu da değerlendiremediler. Galatasaray oyundan düşmesine rağmen son yarım saatte yine gollük pozisyonlar bulan taraftı.
Gelelim genel gözlemlerime; dünkü maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. Icardi ise sahada adeta yoktu.
Galatasaray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel İcardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır.
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