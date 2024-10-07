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Haberler Galatasaray

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya lider girdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:21
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Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi ve liderliğini sürdürdü.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Alanyaspor 9 puanda kaldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Alanyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - DOKUNULMAZ...

Galatasaraylı futbolcuların Rigas maçını unutturmak için çok hırslı bir mücadele sergileyeceklerini tahmin etmek zor değildi. G.Saray'ın bilhassa kendi sahasında seyircisinin büyük desteği ile özellikle ilk yarılarda yaptığı etkili ön alan baskısına karşın geriden pasla çıkmak tam bir harakiridir.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Alanyaspor böyle yapınca Galatasaray adına bol pozisyonlu, rakibine yarım tehdit yaratacak şansı dahi bırakmayan ilk 45 dakika izledik. Goller de kaçırdı, tek golle yetindi. Ama bu gol Sara-Yunus iş birliğiyle gerçekten çok güzeldi. Tabi Alanya defansının önde çizgi halinde çakılı kalması da onlar adına eleştirilmesi gereken bir durumdu.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

İkinci devre G.Saray yine atak başladı, 60'tan sonra yorgunluk baş gösterdi. O dakikaya kadar ileriye doğru dürüst çıkamayan Alanya tehdit etmeye başladı. Ama Sanchez'in başarılı hamleleri ve beceriksizlikleri yüzünden tek net pozisyonu maçın son saniyesinde bulabilip onu da değerlendiremediler. Galatasaray oyundan düşmesine rağmen son yarım saatte yine gollük pozisyonlar bulan taraftı.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Gelelim genel gözlemlerime; dünkü maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. Icardi ise sahada adeta yoktu.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı

Galatasaray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel İcardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır.

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